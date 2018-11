Der "global market" der Wiener Börse wird um noch mehr Listings der New York Stock Exchange und der Nasdaq erweitert. Darunter sind etwa die Lifestyle-Marke Fossil, der Rabatt-Anbieter Groupon, der PC- und Druckerhersteller Hewlett Packard ebenso wie das Internetunternehmen Match Group, die Hotelsuchmaschine Trivago und viele mehr. Insgesamt sind damit an der Wiener Börse nun über 580 Wertpapiere aus 24 Ländern handelbar. "Die bunte Palette internationaler Unternehmen hat bei den heimischen Investoren hervorragend Anklang gefunden. Bis jetzt haben wir in diesem Segment EUR 1,5 Milliarden umgesetzt," kommentiert Christoph Boschan, Vorstandsvorsitzender der Wiener Börse und ihrer Holding. "Durch die Möglichkeit, über den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...