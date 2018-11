Freenet ging am Freitag mit seinen Zahlen zum dritten Quartal in den freien Fall über. Das Kerngeschäft läuft stabil, was Sie am weiter steigenden freien Cashflow erkennen. Dafür liegt das neue TV-Geschäft knapp 20 % unter den Erwartungen und die Beteiligung an Ceconomy drückt das Finanzergebnis. Die Prognose per 2018 wurde dennoch bestätigt und ab dem 26. November erwarten wir erste Ergebnisse in Sachen 5G. Bleibt Freenet hier nicht außen vor, ist eine Dividenden-Rendite in Höhe des KGVs bei steigenden Cashflows ein Free Lunch.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



