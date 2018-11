(neu: Akquisition und Kursentwicklung)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach anfänglichen Kursgewinnen haben die Aktien von Infineon am Montag ins Minus gedreht. Nach einem Zugewinn von in der Spitze 4,5 Prozent zum Handelsbeginn verloren sie zuletzt 1,1 Prozent. Analysten werteten die Quartalszahlen und auch den Ausblick des Chip-Herstellers im Grundsatz positiv, fanden aber im Detail auch Schwachstellen. So sei die Profitabilität im wichtigen Automobilgeschäft erneut den Erwartungen hinterher gehinkt, schrieb Günther Hollfelder von der Baader Bank.

Auf die Stimmung unter Anlegern könnte zudem die Übernahme des Dresdner Startups Siltectr für 124 Millionen Euro durch Infineon drücken, sagte ein Händler. Er verwies auf die stark negative Kursreaktion der SAP-Aktie nach einem laut Analysten kostspieligen Zukauf von Qualtrics in den USA. SAP-Aktien gerieten daraufhin unter Druck und verloren am Dax-Ende mehr als 4 Prozent./bek/jha/

ISIN DE0007164600 DE0006231004

