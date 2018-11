Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP anlässlich der Übernahme von Qualtrics auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Das US-Unternehmen sei teuer, bringe die Walldorfer aber in eine Führungsrolle im Softwarebereich Experience Management, schrieb Analystin Stacy Pollard am Montag in einer ersten Reaktion./ag/gl

Datum der Analyse: 12.11.2018

