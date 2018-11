Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind zwar etwas höher in die neue Woche gestartet, haben ihre Anfangsgewinne aber schnell wieder abgegeben. Der DAX verliert im frühen Handel 0,4 Prozent auf 11.481 Punkte, der Euro-Stoxx-50 kommt um 0,1 Prozent zurück auf 3.226. "Ein Ende der übergeordneten Seitwärtsbewegung ist aber nicht in Sicht", sagte ein Händler bereits vorbörslich, als es noch nach einer Erholung ausgesehen hatte.

Marktteilnehmer rechnen mit einem ruhigen Handelstag, auch wegen des Veteranen-Feiertags in den USA. Der US-Anleihenmarkt bleibt geschlossen, an der Wall Street wird aber gehandelt.

Überschattet wird die Eröffnung in Europa von einem Kurseinbruch bei British American Tobacco (BAT) von bis zu 11 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde will Menthol-Zigaretten verbieten. Piper Jaffray meint, dass Menthol bis zu 60 Prozent des BAT-Umsatzes in den USA ausmache und zu bis zu 27 Prozent zum Gewinn beitrage. Im Vergleich dazu trage Menthol bei Altria nur bis zu 20 Prozent zum Umsatz und bis zu 17 Prozent zum Gewinn bei. Bei Imperial Brands lägen die Zahlen bei 25 Prozent und bis zu 8 Prozent. Imperial Brands kommen so auch mit einem Minus von 4 Prozent davon.

Der Sektorindex der Konsumgüter des täglichen Bedarfs - zu dem die Tabakaktien gehören - führt mit einem Minus von 1,4 Prozent die Verliererliste in Europa an. Auf der Gewinnerseite stechen dagegen die Rohstoff- und die Ölaktien mit jeweils 1,7 Prozent Plus heraus, weil die Ölpreise kräftiger steigen. Sie hatten zuletzt unter den fallenden Ölpreisen gelitten, nun hat aber Saudi-Arabien eine Kürzung der Förderung angekündigt und Russland will dem Beispiel folgen. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent zieht darauf am Morgen um rund 2 Prozent an auf 71,52 Dollar je Barrel.

SAP mit Milliarden-Übernahme sehr schwach

Im DAX geben SAP 4,3 Prozent ab. Das Unternehmen kauft Qualtrics International für 8 Milliarden Dollar. "Es ist vernünftig, den Markt für Analyse-Software weiter auszubauen", kommentiert in Händler. Die Auswertbarkeit von "Big Data" durch "Predictive Analysis" in der Cloud sei ein großes Modethema. Ob der Preis für das US-Unternehmen mit dem 20-fachen Umsatz gerechtfertigt sei, müsse die Zukunft zeigen. Negativ sei, dass der Kauf allein aus Barmitteln bestritten werde. "Das lässt die Fantasie auf Aktienrückkäufe entweichen", so der Händler.

Positiv werden die Geschäftszahlen von Infineon bewertet. Der Kurs legte aber nur ganz kurz deutlich zu und fällt mittlerweile im Vergleich zum Vortag sogar um 1 Prozent zurück. Der Reingewinn hat die Erwartungen verfehlt. Das wichtige Segmentergebnis ist aber höher ausgefallen als erwartet, und die Marge ist deutlich gestiegen.

Lanxess können sich nach Vorlage der Geschäftszahlen mit einem Plus von 0,1 Prozent gut behaupten. Die Zahlen sehen "einen Touch besser" aus als erwartet, sagt ein Marktteilnehmer. Betriebsergebnis und Umsatz sind etwas höher ausgefallen als erwartet. Bei ersterem will Lanxess nun das obere Ende der bisherigen Prognose erreichen.

Borussia Dortmund gewinnen 2,3 Prozent. Damit schlägt sich der Sieg gegen die Dauer-Konkurrenten von Bayern München nun in steigenden Aktienkursen nieder. Cancom verlieren nach dem Geschäftsausweis gut 4 Prozent.

Euro auf Jahrestief zum Dollar

Das Pfund zeigt sich zum Euro etwas leichter, der Euro gibt aber zum Dollar weiter nach und zwar deutlich. Er fällt von rund 1,1325 am Freitagabend auf 1,1240 Dollar zurück und damit den niedrigsten Stand im laufenden Jahr. Der Dollar zeigt mit dem intakten Zinserhöhungstrend in den USA auf ganzer Breite Stärke und zieht auch zum Yen weiter an auf fast 114,20.

Vorrangig für die Kursfindung des Euro ist laut Commerzbank-Devisenexperte Ulrich Leuchtmann derzeit Italien. Bis Dienstag habe die dortige Regierung Zeit, einen verbesserten Haushaltsplan vorzulegen. Liefere sie nichts Substanzielles, wäre das als Eskalationsstufe im Konflikt mit Brüssel zu werten, die dem italienischen Rentenmarkt nicht förderlich sein dürfte. Für den Euro sei die Italien-Sorge vor allem deshalb so schädlich, weil sie die Aussicht auf eine Zinsnormalisierung im Euroraum infrage stelle.

Auf dem Terminkalender stehen im Tagesverlauf noch der OECD-Frühindikator und die Jahresansprache der britischen Premierministerin Theresa May in London. Hier wird auf Neuigkeiten zum Brexit gehofft, zumal britische Presseberichte belasten, wonach bis zu vier europafreundliche Minister das Kabinett verlassen könnten.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.221,08 -0,26 -8,41 -8,07 Stoxx-50 2.971,02 -0,11 -3,37 -6,51 DAX 11.466,67 -0,54 -62,49 -11,23 MDAX 24.040,33 -0,57 -138,41 -8,25 TecDAX 2.633,61 -1,21 -32,33 4,13 SDAX 11.020,47 -0,73 -80,60 -7,29 FTSE 7.126,08 0,29 20,74 -7,58 CAC 5.095,41 -0,22 -11,33 -4,09 Bund-Future 160,30 0,35 2,63 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:08 Fr, 17:11 % YTD EUR/USD 1,1250 -0,59% 1,1281 1,1354 -6,4% EUR/JPY 128,31 -0,46% 128,76 129,12 -5,2% EUR/CHF 1,1356 -0,28% 1,1379 1,1411 -3,0% EUR/GBP 0,8757 -0,00% 0,8759 0,8727 -1,5% USD/JPY 114,05 +0,15% 114,15 113,72 +1,3% GBP/USD 1,2847 -0,62% 1,2880 1,3010 -4,9% Bitcoin BTC/USD 6.384,33 -0,1% 6.415,12 6.393,43 -53,3% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,61 -0,61 0,00 Deutschland 10 J. 0,39 0,41 -0,04 USA 2 Jahre 2,92 2,92 1,03 USA 10 Jahre 3,18 3,18 0,77 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,12 0,12 0,07 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,01 60,19 +1,4% 0,82 +5,1% Brent/ICE 71,65 70,18 +2,1% 1,47 +13,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.205,65 1.210,00 -0,4% -4,36 -7,5% Silber (Spot) 14,17 14,16 +0,1% +0,01 -16,4% Platin (Spot) 851,70 852,75 -0,1% -1,05 -8,4% Kupfer-Future 2,69 2,68 +0,1% +0,00 -19,8%

