Aktien in Schwellenländern sehen jetzt "sehr günstig" aus und das sei eine Kaufgelegenheit, sagte Mark Mobius gegemnüber "CNBC". In den vergangenen Monaten hatten zahlreiche Investoren ihre Assets in Schwellenländern verkauft, da sie befürchteten, dass finanzielle Probleme in Ländern wie der Türkei und Argentinien auf andere Volkswirtschaften übergreifen ...

