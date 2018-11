Wien (www.anleihencheck.de) - Am Staatsanleihemarkt bleibt der Newsflow zu Italien ein dominantes Thema, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Risikoprämie italienischer Staatsanleihen (10J vs. DE) sei zuletzt zurückgegangen. Mit knapp 300 BP liege sie inzwischen 30 BP unter dem Wert von Mitte Oktober. Dazu hätten die milden Ratingentscheidungen von Moody's (Herabstufung auf BBB-, Ausblick stabil) und S&P (Beibehaltung BBB, Ausblick auf negativ gesenkt) beigetragen. Zudem sei das relativ gute Abschneiden der italienischen Großbanken im EBA-Stresstest positiv aufgenommen worden. ...

