DGAP-Media / 2018-11-12 / 09:54 Das Wort "Fan Engagement" ist in der Sportwelt in aller Munde, aber kaum ein Club hat derzeit über seinen Social Media Auftritt und eventuell eine eigene Fan App hinaus wirklich überzeugende Maßnahmen für eine personalisierte 1-zu-1 Kommunikation mit den eigenen Fans implementiert. Die wenigsten Clubs wissen überhaupt, wer ihre Fans sind. Der Technologieanbieter FanSpaces GmbH, der Unternehmen, Clubs & Stars eine innovative Software-as-a-Service Plattform rund um das Thema Fan Engagement anbietet, hat deshalb eine neue Agentur Unit ins Leben gerufen. Die Agentur mit dem Namen "ONEFAN" wird Kunden zukünftig beraten, wie sie 1-zu-1 Fanbeziehungen auf- und ausbauen können und zwar vor allem außerhalb von Social-Media Plattformen. Obwohl Unternehmen, Sportclubs & Stars in den letzten Jahren Millionen von Euro in den Aufbau von Social Media Communities investiert haben, zeichnet sich jetzt immer klarer ab, dass die Einzigen, die daran wirklich verdienen, die Plattformanbieter wie Facebook, Instagram & Co. sind. Auch die Fandaten gehören in diesen Fällen nicht den Clubs, sondern eben diesen Anbietern. _"Clubs haben eine große Verantwortung gegenüber ihren Fans und mehr und mehr setzt sich dort die Erkenntnis durch, dass die Fandaten bei Facebook nicht wirklich gut aufgehoben sind",_ so Derk Möller, einer der Geschäftsführer von FanSpaces. Derk Möller spricht aus langjähriger Erfahrung als ehemaliger Verantwortlicher für den Aufbau und den Betrieb von über 50 internationalen Loyalty- und Engagement-Programmen bei arvato Bertelsmann. _"Derzeit investieren erste Clubs in Technologien wie CRM Datenbanken und bauen das Angebot ihrer mobilen Applikationen aus. Das Konzept dahinter, wie ein datenschutzkonformer Auf- und Ausbau einer Fan-Datenbank und vor allem die konkreten 1-zu-1 Kampagnen aussehen, um die Fans langfristig zu begeistern, ist aber meist nicht bis zum Ende durchgeplant. Hier setzt ONEFAN an und entwickelt praxisorientiert kostensparende Ansätze."_ Warum die direkte Ansprache der Fans nicht nur für diese selbst Vorteile hat, sondern insbesondere auch für die Sportclubs und deren Sponsoren, macht Derk Möller recht einfach mit einem Beispiel deutlich: "Stellen Sie sich vor, ein Verein könnte seinem Trikotsponsor, z.B. einem Telekommunikationsunternehmen, sagen, wie viele Fans dessen Leistungen heute schon in Anspruch nehmen. Und diesen Fans dann dafür persönlich Danke sagen. Dies würde zu einem großen Anstieg der Weiterempfehlungsrate der Fans führen, weil sie auf diese Weise eine Wertschätzung erhalten - für die emotionale Unterstützung ihres Vereins und auch für die kommerzielle Unterstützung." In einem Markt, dessen jährliches Volumen allein in Deutschland bei etwa 3,5 Mrd. Euro liegt und der immer noch primär auf klassischen Sponsoring-Ansätzen beruht, hat solch eine Entwicklung durchaus das Potential für eine Revolution - vor allem weil der Fan dadurch langfristig greifbare Vorteile hat. *Über FanSpaces* Seit 2014 mobilisiert FanSpaces ausgewählte Kunden- und Fan Communities mit seiner Fan Engagement Technologie. An dem Pilotprojekt des Unternehmens "MotorMiles", mit dem die Technologie auf Herz und Nieren getestet wurde, waren unter anderem die Formel 1 Piloten Nico Hülkenberg und Daniel Ricciardo beteiligt. Geführt wird das Unternehmen von zwei erfahrenen Managern aus der Marketing- und Loyalty-Industrie. Derk Möller war viele Jahre beim Medienkonzern Bertelsmann als Geschäftsführer von arvato rewards zuständig für das weltweite Outsourcing von Kunden- und Mitarbeiterbindungsprogrammen. Holger Lietz verantwortete das deutsche Membership Rewards Geschäft von American Express sowie die privaten Kreditkartenprodukte. Ansprechpartner: Derk Möller E-Mail: press@fan-spaces.com oder info@fan-spaces.com Web: www.fan-spaces.com [1]; www.onefan.de [2] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: FanSpaces GmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-11-12 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 744139 2018-11-12 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=557efc957f73ff6b0e7fc5e6bef70811&application_id=744139&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f708d7d2d395652064d980d9d142193a&application_id=744139&site_id=vwd&application_name=news

