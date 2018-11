Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Astrazeneca von 4840 auf 4860 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Im dritten Quartal dürfte der Pharmakonzern beim Umsatz wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt sein, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf bereinigter Basis könnte der Gewinn je Aktie (EPS) aber die Markterwartungen verfehlen. Er nahm kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor./tih/la Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0009895292