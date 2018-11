Der USD/JPY konnte seine positive Dynamik über 114,00 erweitern und so in der vergangenen Stunde das neue 1-Monatshoch erreichen, obwohl es danach zu einer schnellen Abwärtskorrektur kam. Nach einer kurzen Pause am Freitag, nahmen die Gebote zum Beginn der neuen Handelswoche stark zu, was auf die positive Dynamik gegenüber dem Dollar zurückzuführen ...

