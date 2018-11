HeidelbergCement AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: HeidelbergCement AG HeidelbergCement AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 12.11.2018 / 10:32 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die PH Vermögensverwaltung GmbH, Zossen, Deutschland hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 09.11.2018 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 09.11.2018 über Folgendes informiert: Die Überschreitung der Meldeschwellen ist nicht auf einen Erwerb von Aktien zurückzuführen, sondern auf eine erstmalige Zurechnung von Stimmrechten aus Aktien, die unserem Tochterunternehmen Spohn Cement Beteiligungen GmbH gehören oder zuzurechnen sind. 1. Der der Zurechnung zugrunde liegende Sachverhalt dient weder der Erzielung von Handelsgewinnen der Mitteilenden noch der Umsetzung strategischer Ziele. 2. Der Meldepflichtige beabsichtigt nicht innerhalb der nächsten zwölf Monate im wesentlichen Umfang weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. 3. Eine besondere Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen strebt der Meldepflichtige nicht an. Soweit die Hauptversammlung überhaupt zuständig ist, wird der Meldepflichtige über die Ausübung seiner Stimmrechte Einfluss auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen nehmen. Im Übrigen ist der mittelbare Gesellschafter des Meldepflichtigen, Ludwig Merckle, Mitglied des Aufsichtsrats sowie des Personalausschusses des Aufsichtsrats der Gesellschaft und wird in dieser Eigenschaft ebenfalls Einfluss auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen nehmen. 4. Der Meldepflichtige beabsichtigt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur und der Dividendenpolitik der Gesellschaft. 5. Der Erwerb der Stimmrechte, die zum Überschreiten der oben genannten Meldeschwellen geführt hat, beruht auf der Zurechnung von Stimmrechten. Eigen- oder Fremdmittel wurden zur Finanzierung des Erwerbs von Stimmrechten daher nicht aufgewendet. 12.11.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HeidelbergCement AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergcement.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 744141 12.11.2018 ISIN DE0006047004 AXC0107 2018-11-12/10:33