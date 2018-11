Nach einem festeren Handelsstart hat der deutsche Aktienmarkt zu Wochenbeginn merklich ins Minus gedreht. Zunächst hatte ein schwacher Euro für Unterstützung gesorgt. Danach setzten sich aber die Sorgen um die Zinsentwicklung in den USA und die Haushaltslage in Italien wieder durch. Ansonsten stehen am Montag neben einer Milliardenübernahme von...

Den vollständigen Artikel lesen ...