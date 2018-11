Er ist grün, griesgrämig und ein Hit an den nordamerikanischen Kinokassen: der Weihnachtstrickfilm "Der Grinch" hat am Wochenende den ersten Platz der Kinocharts in den USA und Kanada belegt. Der Film um den animierten haarigen Miesepeter nach dem Kinderbuchklassiker "Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat" von Dr. Seuss spielte bei seinem Debüt rund 66 Millionen US-Dollar (etwa 58 Millionen Euro) ein. Komiker Otto Waalkes leiht dem Griesgram in der deutschen Version, die am 29. November startet, seine Stimme.

Der Musikfilm "Bohemian Rhapsody", der die Geschichte der Erfolgsband Queen erzählt, rutschte auf den zweiten Rang der Charts ab. Der Film mit Rami Malek als Freddie Mercury spielte nach Schätzungen des Branchenportals "Boxofficemojo" an seinem zweiten Wochenende weitere 31 Millionen Dollar ein.

Dahinter landete in Nordamerika "Operation: Overlord", ein Monstergruselfilm mit Nazi-Soldaten und Untoten von Filmproduzent J.J. Abrams und Regisseur Julius Avery. Der Neueinsteiger nahm von Freitag bis Sonntag auf Anhieb zehn Millionen Dollar ein.

Der vierte Rang ging an den aufwendig produzierten Fantasy-Film "Der Nussknacker und die vier Reiche", der sich an seinem zweiten Wochenende mit Einnahmen von rund 9,5 Millionen Dollar begnügen musste.

Auch das Debüt von "Verschwörung" um die Hackerin Lisbeth Salander, gespielt von der Britin Claire Foy ("The Crown"), war enttäuschend. Der Thriller von Fede Alvarez spielte nach Schätzungen rund 8 Millionen Dollar ein, etwa gleichviel wie das seit sechs Wochen laufende Musikdrama "A Star is Born" mit Lady Gaga./mub/DP/jha/

