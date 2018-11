Zürich - An den Börsen ging die Berg und Talfahrt weiter. Dank guten Zugewinnen im Anschluss an die Midterm-Wahlen schafften zumindest die US-Börsen ein Wochenplus von 2.1% im Falle des S&P500. Damit steht dieser Index bereits wieder etwa 6% über dem Stand von Ende Oktober. Etwa mehr Mühe bekunden die Europäischen Börsen, die im allgemeinen die Woche nur knapp im Plus beendeten. Der SMI performte dank den defensiven Schwergewichten Roche (+3.8% über die Woche), Novartis (+2.3%) und Nestlé (+1.7%) besser und erzielte ein Wochengewinn von 0.9%.

Bei den Währungen schwächelt der EUR weiter und steht gegenüber dem USD nur noch knapp über 1.13. Es sind vor allem politische Risiken und sich abschwächende Wirtschaftszahlen, die auf der Einheitswährung lasteten. Der EUR/CHF hält sich erstaunlich gut, womit der USD/CHF sogar die Marke von 1 überschreiten konnte.

Bei den Zinsen verzichte die US-Notenbank wie erwartet auf die nächste Erhöhung, deutete aber eine für das nächste Meeting am 19. Dezember an. Die langfristigen Sätze bildeten sich leicht auf 3.18% zurück. Die deutschen Zinsen fielen um etwa vier Basispunkte und beendeten die Woche bei 0.4%. Die zehnjärigen Schweizer Zinsen oszillieren ...

