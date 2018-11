Auf die Mitarbeiter kommt es an, zeigt der Restaurantführer Gault Millau. Erstmals kürte er ein Duo zum "Koch des Jahres". Auch sonst brillieren Nachfolger, die heute besser behandelt werden als früher.

Er präsentiert munter in einem kurzen Video seinen Adventskalender. Seine prägnante Physiognomie ziert das Logo aller Marmeladen, er empfiehlt als leidenschaftlicher Fan auf seiner eigenen Webseite Portweine, seine Schokoladenweihnachtsmänner sind dort ebenfalls erhältlich. Johannes King betreibt in einem Friesenhaus in Keitum ein Bistro, führt das Hotel Söl'ring Hof in Rantum und ist dort Koch. Nicht ein normaler Koch. Sondern der frisch gebackene "Koch des Jahres 2019" des Restaurantguides Gault Millau.

Allerdings nicht allein. Denn King ist nicht mehr der Chefkoch des Restaurants - diesen Posten hat er an seinen Mitarbeiter Jan-Philipp-Berner delegiert. Es ist das erste Mal, dass der Restaurant-Guide ein Duo als "Koch des Jahres" kürt. Es belegt, dass Spitzenküche heute mehr ist, als cholerisch am Pass zu stehen und eine Brigade mit Volumen und markigen Sprüchen zu kommandieren. Es ist Teamwork.

Wenn heute Abend der Gault Millau offiziell vorgestellt wird, dann haben zahlreiche Köche in Deutschland Grund zur Freude, viele andere Grund zum Heben der Augenbraue oder gar Ärger. Der Gault Millau gilt als scharfzüngig und insbesondere bei seinen scharfen Kritiken bisweilen als ungerecht. Generationen von Köchen rieben sich an den Urteilen der Tester rund um die amtierende Chefredakteurin ...

