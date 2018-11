Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Ringmetall AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Ringmetall AG Unternehmen: Ringmetall AG ISIN: DE0006001902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.11.2018 Kursziel: 4,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Ringmetall für kommende Herausforderungen gut gewappnet Wir haben vergangenen Mittwoch die Präsentation von Ringmetall auf der Lang & Schwarz Small-/Midcap-Konferenz in Düsseldorf verfolgt und fassen im Vorfeld der Q3-Berichterstattung am 15. November unsere Eindrücke zur aktuellen Entwicklung zusammen. Kurzfristig keine Nachfrageschwäche: Ringmetall verspürt weiterhin eine rege Nachfrage, so dass kurzfristig keine Eintrübung der Wachstumsdynamik zu erwarten ist. Gepaart mit gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich höheren Stahlpreisen rechnen wir für 9M 2018 mit Umsatzerlösen i.H.v. 86,2 Mio. Euro, was für Q3 ein Wachstum von rund 8% auf 28,5 Mio. Euro impliziert. Allerdings äußern sich nach Angaben des Unternehmens einige Kunden aus der wichtigen chemischen Industrie (Umsatzanteil ca. 60%) in Bezug auf 2019 inzwischen zurückhaltender. Diese Aussage deckt sich mit den Angaben des Branchenverbands VCI sowie großer Marktteilnehmer, die wie BASF jüngst ihre Erwartungen für das Wachstum der Chemieproduktion zurückgenommen haben. Ergebnisbelastungen zu erwarten: Ähnlich wie in Q2 dürften im abgelaufenen Quartal noch Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit dem Ende Juli vollzogenen Wechsel in den geregelten Markt sowie der 5%-Kapitalerhöhung angefallen sein. Zudem gab Ringmetall bekannt, den Standort zur Deckelproduktion von Sessenhausen aus Optimierungszwecken nach Attendorn zu verlagern, woraus Restrukturierungskosten im niedrigen sechsstelligen Bereich (MONe: <0,2 Mio. Euro) resultieren dürften. Darüber hinaus ist das Türkei-Geschäft aufgrund des drastischen Lira-Verfalls aktuell defizitär, soll aus strategischen Gesichtspunkten als Eingangstor nach Asien aber nicht aufgegeben werden. In Summe dürfte damit auch das 9M EBITDA unter dem Vorjahreswert liegen (MONe: 8,5 Mio. Euro). Zur nachhaltigen Steigerung der Produktionseffizienz hat Ringmetall in Kooperation mit einem Start-Up eine neue Monitoring-Software entwickelt, die nach erfolgreicher Testphase nun zunächst in den USA und anschließend an allen übrigen Produktionsstandorten implementiert wird. Während die Anschaffungskosten mit rund 0,1 Mio. Euro sehr günstig ausfielen, dürfte der nachhaltige Effekt auf die EBITDA-Marge mit bis zu einem Prozentpunkt beachtlich sein. Akquisitionen geplant, Ziele bestätigt: Ringmetall plant weiterhin noch in diesem Jahr einen strategischen Zukauf mit einem Umsatzvolumen von 5 bis 40 Mio. Euro und stellt für 2019 die weitere internationale Expansion (u.a. Südamerika) in Aussicht. Das Unternehmen sieht sich daher in Bezug auf die Jahresziele 2018 sowie der Mittelfristziele voll auf Kurs. Wir gehen für 2018 infolge der Sonderbelastungen von einem Zieleinlauf am unteren Ende der Ergebnisspanne (adj. EBITDA 12,5 bis 13,5 Mio. Euro) aus und haben auch unsere Prognosen für 2019 ff. aufgrund des sich etwas eintrübenden Marktumfelds reduziert. Fazit: Ringmetall erzielt weitere Fortschritte im Hinblick auf interne Effizienzsteigerungen. Das Marktumfeld dürfte sich angesichts wachsender konjunktureller Risiken in den nächsten Quartalen zwar herausfordernder darstellen, was die Attraktivität der Equity Story aber insgesamt nicht schmälert. Zugleich könnten sich damit auch günstigere Gelegenheiten für anorganisches Wachstum ergeben. Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem neuen DCF-basierten Kursziel von 4,70 Euro (zuvor: 5,00 Euro). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. 