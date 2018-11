Zürich - Auf der Huawei «Eco-Connect | Europe 2018» in Rom (Italien) stellte Huawei heute den Bau eines neuen OpenLab mit den Schwerpunkten Industry 4.0 und Smart Manufacturing in Ismaning/München bis Ende 2018 vor, nachdem die OpenLabs in München und Paris 2016 bzw. 2017 erfolgreich gestartet sind.

Huawei baut sein OpenLab-Programm in Europa mit einer Gesamtinvestition von USD 50 Mio. über die nächsten 3 Jahre substantiell aus. Derzeit betreibt Huawei 11 OpenLabs weltweit; bis Ende 2021 sind 3 neue OpenLabs in Westeuropa geplant. Der Technologiepionier will damit gemeinsam mit Kunden und Partnern Innovationen vorantreiben.

Wu Mo, Direktor des westeuropäischen OpenLab, sagt: «In den nächsten drei bis fünf Jahren wird die KI-Technologie von Huawei so ausgereift sein, dass das Zusammenspiel von Auto und Strasse auf Basis von Bild- und Videoanalyse dem autonomen Fahren endgültig zum Durchbruch verhilft.

Auch Smart Cities sind dank der enormen Datenverarbeitungskapazitäten der IoT-Technologien von Huawei einfach aufzubauen. Die Mission der westeuropäischen OpenLabs ist es, digitale Plattformen für Städte, produzierende Industrie oder den Einzelhandel aufzubauen. Huawei stellt seine ICT-Innovationskraft in den Dienst der Partner für die Entwicklung vielfältiger intelligenter Anwendungen in verschiedenen Branchen.»

Plattform + Ökosystemstrategie beschleunigt digitale Transformation mit Kunden und Partnern

Das Global OpenLab Program ist auf die Strategie der Huawei Enterprise Business Group «Platform + Ecosystem» ausgerichtet. Im Mittelpunkt dieser Strategie steht die Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden bei der Entwicklung innovativer, differenzierender und führender branchenspezifischer Lösungen, die offene, elastische, flexible und sichere Plattformen für die digitale Transformation von Unternehmen ermöglichen. Huawei konzentriert sich auf die Förderung eines Ökosystems der digitalen Transformation, um gemeinsame ...

Den vollständigen Artikel lesen ...