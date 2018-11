Unterföhring (ots) -



In "Gossip Girl" war Ed Westwick selbst noch Sohn eines millionenschweren Geschäftsmannes. Jetzt gehört er als Ex-Soldat Speck einer Gruppe von Söldnern an, die Millionärsnachwuchs als Geiseln nehmen, um deren gutbetuchte Eltern zu erpressen. ProSieben zeigt "Take Down" am Freitag 16. November 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV



