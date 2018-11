Zürich - Die asiatischen Schwellenländer verändern sich rasant: bis 2050 dürfte der Anteil der Region an der Weltwirtschaftsleistung 55 % erreichen. Die Aktien- und Bondmärkte der Region sind auf bestem Weg, bis 2030 einen globalen Anteil von fast 30 % auszumachen. Grundlage hierfür ist eine Verlagerung des Fokus der Wirtschaftstätigkeit in der gesamten Region. Die heute publizierte Studie «Asia in Transition» des Credit Suisse Research Institute (CSRI) hebt die wichtigsten wirtschaftlichen, sozialen, technologischen und politischen Veränderungen in der Region hervor.

Wirtschaft

Auf dem Weg zu einem ausgewogeneren Wachstum: Asiatische Volkswirtschaften mit gehobenem mittleren Einkommen verändern ihr Wachstumsmodell - weg vom prägenden Industrie- hin zum Dienstleistungssektor. Gleichzeitig kommen grosse Mengen inländischer Ersparnisse zunehmend dem Konsum zugute. Sie werden zum Wachstumsmotor und zu einem Ausgleich zu schuldenfinanzierten Investitionen. Exporte entwickeln sich weiter - in Bezug auf Zusammensetzung, Richtung und globalen Marktanteil: Der asiatische Exportmix wird zunehmend durch die steigende inlandorientierte Wirtschaftsleistung und Exporte innerhalb der Region ergänzt. Aber die steigenden Lohnkosten dürften wahrscheinlich zu einer Umverteilung des dominanten Exportanteils Chinas hin zu Volkswirtschaften mit niedrigeren Einkommen und florierenden Produktionssektoren, wie Vietnam und Bangladesch, führen. Dies kann unter Umständen verstärkt werden durch die Diversifizierung der Lieferkette, die aufgrund der potenziell anhaltenden Handelskonflikte zwischen den USA und China erforderlich ist.

Gesellschaft

Eine nord- und südasiatische Kluft in der demographischen Zusammensetzung: Reifere nordasiatische Volkswirtschaften verlieren ihren demografischen Vorteil, während weniger entwickelte Nachbarstaaten im nächsten Jahrzehnt bzw. in den nächsten Jahrzehnten wohl weiterhin Vorteile daraus ziehen werden. Herausforderungen im Zusammenhang mit steigenden Altersquotienten und die Verlangsamung der Urbanisierung stellen Hindernisse für künftiges Wachstum in China, Südkorea und Taiwan dar. Hingegen werden südasiatische Länder wie Indien, Pakistan, Bangladesch und Sri Lanka für mindestens noch zwei Jahrzehnte Vorteile aus einem wachsenden Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung ziehen können. Zunehmender Wohlstand der asiatischen Mittelschicht: Die ...

