St. Gallen - Die vor ein paar Jahren als ein Relikt der Vergangenheit erklärte Inflation meldet sich zurück. Das gilt nicht nur für wirtschaftspolitische Krisenländer wie Venezuela oder die Türkei, sondern in gemässigterem Ausmass auch für die grossen Industrienationen. Die Inflationsrate in der Schweiz ist seit Mitte 2017 von 0.2% auf 1.1% gestiegen. In Deutschland sind die Konsumentenpreise mittlerweile 2.5% höher als vor einem Jahr. In den USA steigen die Preise ebenfalls stärker als der Zielwert der Fed von 2%. Die Teuerung ist noch nicht bedrohend, aber für den Konsumenten spürbar geworden.

Für den Anstieg der Teuerung sind sowohl vorübergehende als auch konjunkturelle Faktoren verantwortlich. Zu den ersteren gehören die Energiepreise, die sich seit dem Sommer 2017 fast verdoppelt haben. Deren Einfluss wird abnehmen, nachdem der Erdölpreis wieder deutlich gesunken ist.

Konjunkturelle Faktoren

Die Arbeitslosenraten sind in vielen Industrieländern dank der guten Konjunktur der letzten Jahre auf tiefe Niveaus gesunken. Nach längerem Zögern nimmt der Lohndruck nun zu. In den USA sind die Stundenlöhne im Oktober mit 3.1% gegenüber dem Vorjahr so stark gestiegen wie seit der Finanzkrise nie mehr. Die Erhöhung der ...

