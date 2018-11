Die internationale Forschungsplattform Solar Energy in Urban Planning hat Daten aus 34 Fallstudien in zehn Ländern zusammengestellt und präsentiert diese guten Beispiele für die Integration von Solarenergienutzung in Stadt und Land auf einer interaktiven Karte. Für jedes Projekt kann ein mehrseitiger Flyer heruntergeladen werden. Stadtplanung ist ein hochkomplexes Thema, vor allem wenn es um die Realisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...