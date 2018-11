Bonn (www.anleihencheck.de) - Zum Ende der vergangenen Woche nahm die Risikoaversion an den internationalen Finanzmärkten wieder zu, so die Analysten von Postbank Research.Zu groß seien die Sorgen mit Blick auf Handelsstreit, Brexit sowie den Haushaltsstreit zwischen EU und italienischer Regierung, die in dieser Woche einen neuen Entwurf vorlegen müsse. Dabei hätten verschiedene italienische Spitzenpolitiker aber schon deutlich gemacht, dass es keine größeren Anpassungen am ursprünglichen, von der EU zurückgewiesenen Entwurf geben werde. Vor diesem Hintergrund seien als sicher angesehene Bundesanleihen am Freitag gefragt gewesen und die deutschen Kapitalmarktrenditen hätten auf breiter Front nachgegeben. Im 10-jährigen Laufzeitenbereich sei die Rendite um 5 Basispunkte auf 0,41% gesunken, während bei kürzeren Laufzeiten etwas geringere Abschläge zu Buche gestanden hätten. ...

