Linz (www.anleihencheck.de) - Die Schwedische Krone (SEK) hat leicht von 10,30 auf 10,24 aufgewertet, nachdem der Notenbankgouverneur ankündigte, dass langsame Zinserhöhungen bald angemessen seien, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Wie stark die Krone letztlich davon profitieren werde, werde nicht von ein bis zwei Zinserhöhungen abhängen, sondern wie nachhaltig die Zinspolitik sein werde. Ein erster Schritt sei die Beendigung des Anleihekaufprogramms gewesen. Der Leitzins liege nach wie vor bei -0,50%, obwohl die Wirtschaft um 2,70% gewachsen sei. Die Inflation von 2,50% spreche ebenfalls für Zinserhöhungen. Doch hier liege das Problem, weil die SEK durch Zinsvorteile gegenüber dem EUR stärker aufwerten könnte und damit die Inflation bremse. Aus charttechnischer Sicht sei der EUR/SEK Kurs bereits aus dem Aufwärtstrend ausgebrochen und würde bei nachhaltigen Kursen unter der Unterstützung bei 10,22 Potenzial in Richtung 10,07 aufbauen. (12.11.2018/alc/a/a) ...

