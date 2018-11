Unterföhring (ots) -



Standesamt-Fiasko sorgt für Quoten-Hoch: Die zweite Folge "Hochzeit auf den ersten Blick" punktete am Sonntag-Vorabend mit sehr guten 13,8 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern und legte damit im Vergleich zur Vorwoche deutlich zu.



Für Teilnehmer Sascha entwickelte sich der schönste Tag des Lebens allerdings zum Trauerspiel: Seine Braut Tamara (45) machte unmittelbar nach der rechtskräftigen Trauung mit dem 47-Jährigen noch auf dem Standesamt Schluss. Doch aufgeben will der passionierte Bodybuilder den Traum von der großen Liebe noch lange nicht - und SAT.1 unterstützt ihn dabei: Auf www.saschas-zweite-chance.de können interessierte Damen sich für eine Date mit Sascha bewerben und in zahlreichen Clips den sympathischen Nordrhein-Westfalen in all seinen Facetten kennenlernen. "Ich suche immer noch mein perfektes Match. Deswegen sage ich: Jetzt erst recht!"



"Hochzeit auf den ersten Blick" - immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.



Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 12.11.2018 (vorläufig gewichtet)



