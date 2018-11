Eberndorf (ots) - Vera Vogelmann wechselt von The Pampered Chef Deutschland GmbH zu dekoster GmbH; Neue Funktion als Geschäftsleiterin Deutschland und Area Field Managerin Österreich



Mit 01.11.2018 übernahm Vera Vogelmann die Geschäftsleitung Deutschland bei dekoster GmbH. Sie verantwortet in ihrer neuen Funktion den Ausbau der Geschäftstätigkeit des österreichischen Schmuckunternehmens und wird am deutschen Markt neben der Führung des operativen Vertriebes auch die Entwicklung der Vertriebspartnerinnen als Area Field Managerin in Österreich fördern.



"Vera Vogelmann bringt die idealen Voraussetzungen mit, um den erfolgreichen Weg von dekoster auch in Deutschland auszubauen und zu stärken. Sie ist als absolute Powerfrau mit unschlagbarer Expertise im Direktvertrieb eine große Bereicherung für uns", so Arnold Toplitsch, Geschäftsführer von dekoster.



Die Vertriebsexpertin bringt 30 Jahre Erfahrung im Direktvertrieb mit, die sie bei Unternehmen wie Tupperware oder The Pampered Chef Deutschland generieren konnte. Dort fungierte sie die letzten 4 Jahre erfolgreich als Geschäftsleiterin und zeichnete sich mitverantwortlich für eine äußerst positive Geschäftsentwicklung des Unternehmens. 2017 wurden ihre außerordentlichen Leistungen mit dem renommierten Unternehmerpreis des Bundesverbands Direktvertrieb Deutschland (BDD) gewürdigt.



Auch Vera Vogelmann zeigt sich sehr erfreut über ihre berufliche Neuorientierung: "Ich habe mich sofort für dekoster begeistert, denn die Unternehmenskultur ist authentisch und basiert auf den Grundwerten Vertrauen, Verantwortung und Verlässlichkeit - in der heutigen Zeit eine Rarität. Eine Top Unternehmensphilosophie gepaart mit einzigartigen Schmuckkollektionen werden auch in Deutschland unser Erfolgsfaktor sein."



Vera Vogelmann und die Geschäftsführung von dekoster sind bestrebt, den Bekanntheitsgrad des Unternehmens am deutschen Markt weiter zu steigern und die Marke erfolgreich zu positionieren.



Kontakt: Mag. Kerstin Mischkulnig dekoster GmbH Eisenkappler Straße 10, 9141 Eberndorf www.dekoster.at



mail:kerstin.mischkulnig@dekoster.at tel: +43 6236 2471 232, mobil: +43 677 6234 7413