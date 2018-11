Jeder ist selbst verantwortlich dafür, seinen Urlaubsanspruch auch geltend zu machen? Das gilt nicht mehr uneingeschränkt. Der EuGH nimmt Arbeitgeber stärker in die Pflicht. Was Sie jetzt wissen müssen.

Spätestens im November finden viele Angestellte eine E-Mail ihrer Personalabteilung oder ihres Vorgesetzten im Postfach, die daran erinnert, so langsam die verbliebenen Urlaubstage einzuplanen - und zwar bis zum Jahresende. Bisher ist das aber nur eine freiwillige Erinnerungshilfe. Unternehmen wollen ihre Mitarbeiter so dazu bewegen, keinen Urlaub ins Folgejahr mitzunehmen, weil sie sonst Rücklagen bilden müssen.

Was bisher schon in vielen Unternehmen Praxis war, wird nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 6. November zur Pflicht für Arbeitgeber. Demnach ist nun nicht mehr der Arbeitnehmer allein dafür verantwortlich, ob er seinen Urlaubsanspruch geltend macht. Arbeitgeber müssen nach der jüngsten Rechtsprechung ihre Angestellten auffordern, den Urlaub zu nehmen. Sonst verfällt der Anspruch nicht mehr automatisch.

Gut für die Angestellten, schlecht für die Arbeitgeber? So einfach ist es nicht. Die wichtigsten Fakten zum Resturlaub.

1. Wie deutlich muss der Arbeitgeber werden?

Tatsächlich ändert sich für Arbeitnehmer relativ wenig, während Arbeitgeber nun die Verpflichtung haben, ihre Angestellten an deren Urlaub zu erinnern. Wie scharf die Aufforderung ausfallen muss, damit sie zählt, ist laut Arbeitsrechtsanwalt Christian Hoefs, Arbeitsrechtspartner in der Kanzlei Hengeler Mueller in Frankfurt, noch nicht ganz klar. "Die generelle Aufforderung, ‚jetzt nehmen Sie bitte mal alle Ihren Urlaub', genügt wohl nicht", sagt Hoefs. "Es muss wohl konkreter werden in der Art: ‚Frau X oder Herr Y, Sie sind verpflichtet, Ihren Resturlaub von x Tagen zu nehmen, tun Sie das bitte.'" ...

