FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) betrachtet nach den Worten ihres Vizepräsidenten, Luis de Guindos, einen möglichen US-Konjunkturabschwung, die Schwierigkeiten von Schwellenländern mit dem starken US-Dollar und Handelsproblemen sowie Sorgen über die Schuldentragfähigkeit im Euroraum als potenzielle Risiken für die Finanzstabilität. "Die gegenwärtige Expansion in den USA läuft schon deutlich länger als das nach historischen Maßstäben normal ist, es der zweitlängste in der Geschichte der USA", sagte de Guindos bei der Euro Finance Week in Frankfurt. Ein Abschwung im makro-finanziellen Zyklus der USA könnte eine Neubewertung riskanterer Asset-Klassen auslösen.

Der Spanier wies darauf hin, dass die Schwierigkeiten in den Schwellenländern wegen des starken US-Dollar und der wachsenden Handelsspannungen zugenommen hätten. "Die Entwicklungen könnten die globalen Wachstumsaussichten unterminieren und zu einem abrupten Anstieg der Risikoprämien führen", sagte de Guindos. Im Gefolge könnte es zu einem Ausverkauf bei Assets mit hohen Bewertungen kommen, der auch auf den Euroraum ausstrahlen könnte.

Zudem treten laut de Guindos zunehmend Sorgen hinsichtlich der Tragfähigkeit öffentlicher und privater Schulden auf, wobei bei den öffentlichen Schulden Italien in Fokus stehe. De Guindos sagte hierzu: "Die starken Marktreaktionen auf politische Ereignisse haben Sorgen wegen der Verbindung zwischen Staaten und Banken in Teilen Europas ausgelöst. Zwar sind die Übertragungseffekte bisher begrenzt, aber sie bleiben eine Möglichkeit." Italiens Beispiel zeige, wie wichtig es sei, Finanzregeln einzuhalten und finanzielle Disziplin zu wahren.

Aber auch im Privatsektor sind laut De Guindos Schuldenstände zu beobachten, die gemessen an historischen und internationalen Maßstäben hoch seien. "In einigen Ländern liegt die Verschuldung oberhalb dessen, was man normalerweise mit einem Schuldenüberhang in Verbindung bringt", sagte er. Wachsende Schuldenstände sollten in einigen Ländern auch im Zusammenhang mit den Preisanstiegen in einigen Immobilienmärkten gesehen werden.

