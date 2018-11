Der Dieselskandal hat weltweit Wellen geschlagen. In den USA und China haben Volkswagen, BMW und Mercedes an Image eingebüßt - in Teilen konnten die Verluste ausgeglichen werden. Kann dies auch in Deutschland gelingen?

Seit mehr als drei Jahren diskutiert Deutschland nun über Dieselabgase. Oft erscheint es, als sei es ein rein deutsches Problem. Zuletzt beispielsweise, als das Kraftfahrtbundesamt Besitzer problematischer Diesel anschrieb und allein auf die Hotlines von BMW, Mercedes und Volkswagen verwies, nicht aber auf die von Renault und anderen betroffenen Herstellern. Zudem sind Besitzer deutscher Autos im Ausland betroffen. Wir haben daher exemplarisch YouGov-Daten aus Deutschland, China und den USA ausgewertet, um Einschätzungen von Verbrauchern über die deutschen Premiummarken Mercedes, BMW und Volkswagen zu erhalten.

In den USA hat das Image von VW übermäßig stark gelitten. Im BrandIndex, dem YouGov-Markenmonitor, sehen wir einen regelrechten Crash der Volkswagen-Werte ab September 2014. Doch anderthalb Jahre später begann ein Umdenken bei den US-Verbrauchern.

Nachdem Volkswagen-Mitarbeiter festgenommen und zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden und Käufer betroffener Fahrzeuge substanzielle Entschädigungen zugesagt bekommen haben, hat Volkswagen inzwischen immerhin wieder rund die Hälfte seines ehemaligen Index-Scores erreicht, der sich aus Einzelwerten zur Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlungsbereitschaft, Qualitätswahrnehmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...