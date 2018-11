Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert zu Wochenbeginn deutlich tiefer. Ein früher Erholungsversuch zu Beginn des Handels wurde schnell wieder abgebrochen. Danach setzten sich die Sorgen um die Zinsentwicklung in den USA und die Haushaltslage in Italien wieder durch. Gleichzeitig geht es für das Euro-Franken-Paar am Montag abwärts, während die Anleihekurse anziehen.

Die italienische Regierung hat bis Dienstag Zeit, den von ihr vorgelegten Haushaltsentwurf für kommendes Jahr im Sinne der Kommission nachzubessern. Bislang lässt Italien kein Zeichen des Einlenkens erkennen. Die Agenda an sich ist ansonsten eher dünn; erst im weiteren Wochenverlauf werden möglicherweise richtungsweisende Konjunkturdaten publiziert.

Der Swiss Market Index (SMI) büsst gegen 11 Uhr 0,47 Prozent auf 9'031,70 Punkte ein. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,53 Prozent auf 1'412,46 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,54 Prozent auf 10'618,89 Zähler. Bei den 30 Titeln im SLI kommen auf 28 Verlierer nur zwei Gewinner.

Deutliche Abgaben erleiden die drei im SLI vertretenen Technologieaktien Ams (-3,1%), Temenos (-3,2%) und Logitech (-1,0%). Grund dafür seien die jüngsten Abgaben der US-Technologieaktien, allen voran der sogenannten FANG-Stocks (Facebook, Amazon, Netflix und Google). ...

