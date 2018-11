Luxemburg (ots) -



- 19. bis 26. November können Kunden auf Amazon.de aus zehntausenden Angeboten mit bis zu 50 Prozent Rabatt wählen - Samsung, Nespresso und viele mehr: Produkte bekannter Marken aus nahezu allen Bereichen als Angebot des Tages oder Blitzangebot verfügbar - Auch hunderte kleine und mittlere Unternehmen sowie Kunsthandwerker aus Deutschland sind mit zahlreichen Angeboten dabei - Kunden in Berlin können sich im HomeOfChristmas inspirieren lassen und Angebote shoppen



Am 19. November 2018 startet auf Amazon.de die Cyber-Monday-Woche mit zehntausenden Angeboten aus nahezu allen Kategorien - von Tablet-PCs über Haushaltsgeräte bis hin zu Spielzeug und Adventskalendern. Bis einschließlich 26. November 2018 können sich Kunden auf Deals mit bis zu 50 Prozent Rabatt freuen und so schon jetzt zu besonders günstigen Preisen Weihnachtsgeschenke für ihre Liebsten ergattern - oder sich selbst vorab beschenken.



Unter Amazon.de/angebote finden sie täglich wechselnde Top-Produkte als "Angebote des Tages" ab Mitternacht für jeweils 24 Stunden, solange der Vorrat reicht. Darüber hinaus gehen zwischen 6:00 Uhr und 19:45 Uhr im 5-Minuten-Takt Blitzangebote online und sind für maximal sechs Stunden verfügbar. Für Prime-Mitglieder stehen diese Angebote, die blitzschnell ausverkauft sein können, exklusiv schon 30 Minuten vorab zur Verfügung.



Zahlreiche Top-Deals aus den Kategorien Technik, Beauty, Sport und vielen weiteren beinhalten die passenden Angebote und Geschenkideen für jeden Geschmack. Die vielfältige Auswahl der Cyber-Monday-Woche lässt keine Wünsche offen und umfasst neben attraktiven Angeboten für viele Amazon Devices unter anderem die folgenden Highlights:



- Tablet-PCs von Huawei, Samsung und Lenovo - Spielekonsolen von Sony, Oculus und Microsoft - Staub- und Wischroboter von iRobot - Blu-rays von Warner Bros. - Smart-Home-Produkte von Philips und Osram - Zahnbürsten und Rasierer von Philips und Braun, Avent Babyphones und Kindersitze von Cybex - UHD-Fernseher von Philips, Samsung und LG - Sportuhren und Fitnesstracker von Garmin und Fitbit - Werkzeug für Heimwerker von Bosch und Makita - Audio und Hi-Fi Artikel von Yamaha, Sony, UE, Bose und Sonos - Haushaltsartikel von Finish, Somat, Vileda und Leifheit - Pflegeprodukte von Nivea, Axe und L'Oréal - Adventskalender aus den Bereichen Beauty, Süßigkeiten, Alkohol und Erotik - Haushaltsgeräte von AEG, Bauknecht und Samsung - Spiele-Highlights von Lego und Hasbro - Smartphones von Huawei, Samsung und Motorola - Kaffeemaschinen von Nespresso und De'Longhi



In Berlin haben Kunden zudem die Möglichkeit, im Pop-up-Weihnachtserlebnis HomeOfChristmas Geschenkideen zu entdecken, neue Produkte auszuprobieren, Angebote über die Amazon App zu shoppen, an Weihnachts-Workshops teilzunehmen und sich von Geschenk- und Lifestyle-Experten beraten zu lassen. Das HomeOfChristmas am Berliner Ku'damm öffnet vom 22. bis 27. November (sonntags geschlossen). Nähere Informationen sind hier erhältlich: Blog.aboutamazon.de/HomeOfChristmas.



Auch bei AmazonFresh (verfügbar für Prime-Mitglieder in Berlin, Potsdam, Hamburg und München) und dem ultraschnellen Lieferservice Prime Now (verfügbar für Prime-Mitglieder in Berlin und München) profitieren Kunden während der Cyber-Monday-Woche von attraktiven Preisen. Eiscreme, Süßigkeiten, Getränke, Fleisch und vieles mehr ist um 30 bis 50 Prozent reduziert.



Vom 12. bis zum 26. November erhalten Neukunden bei AmazonFresh zudem für zwei aufeinanderfolgende Einkäufe ab 60 Euro Mindestbestellwert je einen Gutschein über 15 Euro. Bestandskunden erhalten für eine Bestellung ab 60 Euro einen Gutschein über 10 Euro. Neukunden bei Prime Now profitieren ebenfalls - und zwar von je einem Gutschein über 15 Euro für die ersten beiden Bestellungen ab 40 Euro Mindestbestellwert. Bestandskunden dürfen sich über einen 10-Euro-Gutschein bei einer Bestellung ab 40 Euro freuen.



Amazon Marken sind ebenfalls reduziert, Produkte von AmazonBasics beispielsweise um bis zu 20 Prozent. Bis zu 30 Prozent Rabatt gibt es auf Produkte der Marken Eono, Umi, Mama Bear, Amfit Nutrition, Happy Belly, Solimo, Presto und Wickedly Prime.



Auch von kleinen und mittleren Unternehmen aus Deutschland, die über Amazon verkaufen, gibt es während der Cyber-Monday-Woche zahlreiche Angebote zu attraktiven Preisen. Mit dabei sind Produkte von Amazon Handmade Kunsthandwerkern wie ein Kunstdruck von Owlbook aus Berlin, innovative Artikel von Start-ups wie das wiederverwendbare Notizbuch Rocketbook von Eliware aus Moers sowie zahlreichen weiteren Verkäufern aus ganz Deutschland. 2017 haben Kunden in der Weihnachtszeit weltweit über eine Milliarde Produkte von kleinen und mittleren Unternehmen auf Amazon gekauft. Alleine zwischen Thanksgiving und Cyber Monday waren es weltweit knapp 140 Millionen Produkte, die sie bei kleinen und mittleren Unternehmen bestellt haben.



Mit dem Countdown zur Cyber-Monday-Woche können sich Kunden außerdem bereits ab dem 12. November auf die größte Angebotswoche des Jahres einstimmen und sich täglich Produkt-Highlights zum Vorteilspreis sichern.



Auf der Produkt-Detailseite der jeweiligen Angebote werden sowohl der aktuelle Preis des Produkts ("Angebotspreis") und der bisherige Amazon Preis als auch, soweit vorhanden, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers angezeigt. Für Angebote des Tages wird zusätzlich die verbleibende Zeit bis zum Ende des Deals angezeigt. Kunden können also den Angebotspreis mit der UVP oder dem vorherigen Amazon Preis vergleichen und sich so auf einen Blick einen umfassenden Eindruck über die Attraktivität des Preises verschaffen.



Um kein Angebot zu verpassen, gibt es den Zugriff auf die Angebote in der Cyber-Monday-Woche unterwegs auch via Amazon App für Smartphones und Tablets oder mit dem mobilen Browser. Blitzangebote können bis zu 24 Stunden vorab mit Kennzeichnung "in Kürze" online oder in der Amazon App gefunden werden. Außerdem können Kunden favorisierte Angebote in der App oder auf der Webseite auf "Beobachten" setzen und erhalten beim Start des Deals eine Push-Benachrichtigung. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service auf Amazon.de/prime 30 Tage lang kostenlos testen.



Mehr über Prime



Weltweit genießen mehr als 100 Millionen zahlende Prime-Mitglieder die Vorteile von Prime. Für Kunden in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming von mehr als 20.000 Filmen und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Amazon Photos, Twitch Prime, Premiumzugang zu Blitzangeboten sowie Zugang zu Amazon Pantry. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in 20 deutschen Metropolregionen. Prime-Mitglieder in Berlin und München können sich ihre Bestellungen mit Prime Now innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines wählbaren 2-Stunden-Fensters liefern lassen. In Berlin, Potsdam, Hamburg und München können Prime-Mitglieder ihre Mitgliedschaft für 9,99 Euro im Monat um AmazonFresh erweitern und ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischer und gekühlter Lebensmittel online erledigen. Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monat erhältlich. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter Amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.



Über Amazon



Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Amazon.de/about und folgen Sie @AmazonNews.



OTS: Amazon.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8337 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8337.rss2



Für weitere Informationen: Amazon Deutschland Services GmbH Public Relations Marcel-Breuer-Str. 12 80807 München Telefon: (+49) 89 35803-530 Telefax: (+49) 89 35803-481 E-Mail: presseanfragen@amazon.de www.amazon.de/a-z