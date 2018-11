Der Bundesfinanzminister will noch dieses Jahr eine Reform des ESM beschließen. Ein neu zu schaffender Fonds soll auch die Abwicklung von Banken absichern.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will als Lehre aus der Finanzkrise den Europäischen Rettungsschirm ESM rasch zu einem Währungsfonds weiterentwickeln. Diese Reform solle noch dieses Jahr beschlossen werden, betonte der SPD-Politiker in einem am Montag veröffentlichten Interview mit "Spiegel Online".

Der neu zu schaffenden Fonds solle auch die Abwicklung von Banken absichern: "Damit das nicht wie vor zehn ...

