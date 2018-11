Eine neue Studie zeigt, dass Kunden von den mageren Renditen ihrer Lebensversicherung enttäuscht sind. Viele wollen aussteigen. Also: Kündigen? Es geht besser.

Die Kapital-Lebensversicherung, einst die beliebteste Altersvorsorge der Deutschen, hat schwer an Ansehen verloren. Die Anbieter haben wegen des allgemeinen Zinsverfalls zunehmend Probleme, die den Kunden gemachten Zinsversprechen mit dem angelegten Geld zu erwirtschaften. Neu investiertes Geld bringt ihnen derzeit im Schnitt nur knapp zwei Prozent Rendite. Den Kunden haben sie aber durchschnittlich 2,9 Prozent Zins versprochen - je nach Zeitpunkt des Vertragsabschlusses können es sogar vier Prozent sein. Die müssen wenigstens auf die um die Kosten geminderten Beiträge gutgeschrieben werden. Um die alten Zinszusagen irgendwie abzusichern, müssen die Versicherer auf Druck der Aufsicht daher viel Geld zurücklegen. Seit 2011 haben sie in Summe bereits 60 Milliarden Euro dafür gebunkert.

Dieses Geld muss dann möglichst sicher angelegt werden, verzinst sich aber entsprechend mager. Immerhin 45 Prozent der Lebensversicherten halten ihren Vertrag dennoch für die richtige Altersvorsorge. Das zeigt eine neue repräsentative Studie des Marktforschungsunternehmens infas quo im Auftrag der Winninger AG, einem Aufkäufer von Lebensversicherungsverträgen. Und von diesen zufriedenen Kunden glauben 68 Prozent an den Erhalt der vereinbarten Leistung. "Interessant an den Ergebnissen ist, dass das Vertrauen in die Versicherer an sich gar nicht so gering ist", sagt Marcus Simon, Vorstand vom Vertragsaufkäufer Winninger. Angesichts der oft negativen Presseberichterstattung rund um das Thema Lebensversicherung, etwa zu Bestandsverkäufen einzelner Anbieter, wundert ihn das.

Zweifel und Unzufriedenheit wachsen

