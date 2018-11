Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für die Allianz-Aktien nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Das dritte Quartal sei für den Versicherer einmal mehr stark ausgefallen, schrieb Analyst Peter Eliot in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz der in den vergangenen Jahren gestiegenen Erwartungen halte er den durchschnittlichen Marktkonsens immer noch für zu niedrig. Er behalte die Aktie auf der Liste der bevorzugten Empfehlungen./tih/bek Datum der Analyse: 12.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008404005