Das von CEO Ludovic Le Moan und Christophe Fourtet (CTO) gegründete Sigfox-Netzwerk ist derzeit in 53 Ländern vertreten und soll bis Ende 2018 auf 60 Länder ausgeweitet werden. Mit mehreren Millionen vernetzter Geräte und einem rasch wachsenden Partner-Ökosystem versetzt Sigfox Unternehmen in die Lage, ihr Geschäftsmodell auf einen Zuwachs bei digitalen Diensten auszurichten.

Das Ziel von Sigfox ist es, ihre Konnektivitätsdienste weltweit auch in den entlegensten Gebieten zu Land oder auch auf See ab 2020 anbieten zu können. Unterstützung soll dabei der französische Betreiber Eutelsat bereits 2019 mit einem Satelliten bieten. Die gleichen Objekte, die heute über das terrestrische Sigfox-Netz kommunizieren, werden dann ihre Daten über Satellit senden, wenn sie sich an einem entfernten Ort befinden, entweder an Land oder auf See. In einer Umlaufbahn zwischen 500 und 600 km Höhe wird der Satellit täglich Daten zu einer Bodenstation weiterleiten. Ob das so wie geplant funktioniert, werden wir sicher auf der Sigfox Connect im nächsten Jahr erfahren, Ort und Zeit sind allerdings noch nicht bekannt.

Die Mehrheit der diesjährigen 150 Sigfox-Connect-Aussteller zeigte in der Arena Berlin bereits einsatzfertige Produkte für den Endverbraucher. Aber auch Halbleiter-Lösungen und Entwicklungskits für Eigenentwicklungen wurden vorgestellt. Die gesendeten und empfangenen Sigfox-Datenpakete sind relativ klein und bestehen insgesamt aus 26 Byte, 12 Byte davon können als Nutzlast, oder auch Payload genannt, im Uplink gesendet werden; im Downlink kann die Anwender-Nachricht 8 Byte groß sein. Sigfox bekommt sein Geld ...

