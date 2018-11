Unterföhring (ots) - Angstschweiß läuft ihnen den Rücken hinunter, sie bibbern vor (Ehr-)Furcht: In Folge sechs von "The Taste" fühlen sich selbst die Coaches ganz, ganz klein. "Der reißt uns den A**** hier auf", sagt Frank Rosin panisch. "Ich komme mir gerade vor wie bei der Gesellenprüfung", jammert der sonst so selbstsichere Roland Trettl. Aber vor wem zittern die Coaches so sehr?



Es ist der hochdekorierte Gastjuror. Er beherrscht das Thema der Woche "Bella Italia" wie kein anderer: Der aus Friedrichshafen stammende Koch gilt als einer der besten deutschen Köche im Ausland, sein Restaurant hält seit zwölf Jahren drei Sterne, was es zum einzigen Drei-Sterne-Restaurant in Rom macht, und er wurde bereits als "Bester Küchenchef Italiens" ausgezeichnet - für einen Deutschen eigentlich unmöglich. Die Rede ist von keinem Geringe-ren als Meisterkoch Heinz Beck. "Heinz Beck ist ohne Zweifel in der ganzen 'The Taste'-Familie der Allerallergrößte", sagt Frank Rosin begeistert. Roland Trettl ist ganz Franks Mei-nung: "Ist schon geil. Also solche Gastjuroren - BOAH!"



Und Heinz Beck spart auch nicht mit Kritik! An jedem Löffel hat der Drei-Sterne-Koch etwas auszusetzen: "Ich persönlich hätte wahrscheinlich keine Tagliatelle gemacht." "Was zu ver-meiden wäre, wäre der Knoblauchgeschmack!" "Die Limone ist zu süß." Welchem Team bricht die Kritik das Genick? Wer kann den Starkoch mit seiner Kreation beeindrucken? Und will Heinz Beck wirklich alle in die Pfanne hauen?



Und so starten die Teams in die sechste Folge von "The Taste" am Mittwoch, 14. November 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1:



Team Rot - Cornelia Poletto: Christina (27, Kitzbühel / Österreich), Martina (29, Steindorf / Österreich) Team Gelb - Alexander Herrmann: Christoph (25, Weißenstadt), Franz Josef (42, Berlin), Melanie (32, Viechtach), Pascha (35, Königswinter) Team Blau - Frank Rosin: Fritz (31, Würzburg), Semi (41, Hattingen) Team Grün - Roland Trettl: Eva (28, Bad Kötzting), Gary (56, Amsterdam), Gerald (29, Hattingen), Jörg (41, Nürnberg)



Die sechste Folge von "The Taste" läuft am Mittwoch, 14. November 2018 um 20:15 Uhr, in SAT.1. Weitere Informationen und Bildmaterial zum Download finden Sie unter http://presse.sat1.de/the_taste_6. Moderiert wird Deutschlands größte Kochshow von Christi-ne Henning.



