Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rendite 10-jähriger Bunds hängt unter der Marke von 0,5% fest, so Ulf Krauss von der Helaba.Auch der jüngste Renditeanstieg 10-jähriger US-Treasuries auf 3,2% habe nur wenig Auftrieb gegeben. Die Stimmung bei den Anlegern sei vergleichsweise optimistisch, ablesbar am Put/Call-Verhältnis. Der geglättete Wert habe zuletzt bei knapp eins notiert, nahe seiner Jahrestiefstände. Hauptgrund für die positiven Kurserwartungen für Bunds sei die anhaltende Verunsicherung über Italiens fiskalpolitischen Kurs. Diese begünstige Umschichtungen in den sicheren Hafen deutscher Staatsanleihen. Offenbar würden die Anleger derzeit nicht auf eine schnelle Lösung um Italien setzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...