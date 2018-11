Die Pfalzwerke und Hornbach haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um deutschlandweit rund 100 Baumärkte mit Ladestationen auszustatten. Der erste Standort in Bornheim in der Pfalz - dem Stammsitz von Hornbach - ist jetzt bereits eingeweiht worden. Beide Unternehmen zeichnen sich durch ihre regionale Verbundenheit zur Pfalz aus, wobei das Projekt deutschlandweit geplant ist. So sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...