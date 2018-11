Gibraltar (ots/PRNewswire) -



Kassensystem der neuen Generation mit beispiellos schneller Integration und Uptime von 99,9%



Der führende Anbieter von Zahlungsplattformen Payneteasy (http://www.payneteasy.com) präsentiert seine neueste Lösung Fintegrate (https://www.payneteasy.com/solutions/fintegrate) beim in dieser Woche stattfindenden London Summit. Payneteasy wird sich auf dem Gipfel mit zahlreichen Devisen- und Kryptoplattformanbietern zusammensetzen, weil Fintegrate ihren unterschiedlichen Anforderungen an ein einheitliches Managementsystem für alle PSPs mit besonderer Betonung auf schnelle Integrationen und maximale Laufzeit entspricht. Über Fintegrate angebundene Händler profitieren darüber hinaus durch flexible Traffic-Management-Tools, mit denen der Händler eigene Regeln für das Routing festlegen kann, und selbstlernenden Abgleich-Tools von höheren Akzeptanzquoten.



Payneteasy hat seine Fintegrate-Lösung bereits an mehrere große Händler und Plattformanbieter verkauft, die mit ihrer aktuellen Lösung unzufrieden waren oder aber gerade erst anfangen, mit mehreren PSPs zu arbeiten. Fintegrate verfügt über die gleiche Schnittstelle wie die führenden PSPs und bietet Plattformanbietern und Händlern damit eine vertraute Benutzeroberfläche, die das Erlernen eines neuen Systems überflüssig macht.



"Die Plattformanbieter möchten nicht auf nur ein einziges System angewiesen sein, wenn um den Zahlungsverkehr geht", erklärt Dan Sushkevich, VP Sales von Payneteasy. "Fintegrate erleichtert die Verwaltung von mehreren PSPs - die Lösung bietet One-Click-Funktionalität und stellt sicher, dass Transaktionen zu den besten Bedingungen laufen, ein ordnungsgemäßer Abgleich durchgeführt und einheitliche Berichte geliefert werden".



Informationen zu Payneteasy (http://www.payneteasy.com)



Payneteasy wurde 2006 gegründet und ist heute ein führender Anbieter von Zahlungsplattformen. Die Payneteasy-Lösung umfasst Zahlungsportal, Fintegrate-Kassensystem, MPOS & POS SDK, und maßgeschneiderte Lösungen für Banken, PSPs, Plattformanbieter und weitere. Payneteasy ist bekannt für schnelle Integrationen und die Bereitstellung einer Flexibilitätsebene, die nahezu jede Art von Interaktion im Zahlungsverkehr möglich macht.



http://www.payneteasy.com



Pressekontakt: Tammy Levy Koren.tammy@gmail.com +972-508-267-072 - info@payneteasy.com