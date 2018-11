Von VW gab es vor kurzem eine interessante Neuigkeit: Demnach haben VW und "FAW-Volkswagen Automotive Co., Ltd" ein Abkommen getroffen (ein sogenanntes "Memorandum of Cooperation"), demzufolge dieses Joint Venture im Wert von ca. 62 Mrd. Renminbi Fahrzeuge und Zubehör importieren will. Damit demonstriere man die Zuversicht in weiteres solides Wachstum des chinesischen Auto-Marktes, hieß es dazu sinngemäß von Prof. Dr. Jochem Heizmann. Herr Heizmann ist nicht irgendwer, sondern CEO von "Volkswagen ... (Peter Niedermeyer)

