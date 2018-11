Die Ungewissheit in Sachen Brexit löst im britischen Immobiliensektor Volatilität aus. Zwei amerikanische Milliardärsfamilien begrüßen die Nervosität.

Das "Quay House" im Londoner Finanzbezirk Canary Wharf ist eine zweistöckige Glasbox, die zwischen einigen der höchsten Gebäuden Europas liegt. Ihre neuesten Besitzer haben große Pläne, die Liegenschaft möglicherweise in ein Hotel zu verwandeln. Im Gespräch ist, das Gebäude höher zu machen, womit es näher an die etwa 180 Meter hohen Nachbar-Objekte herankäme.

Die Immobilie ist der erste Kauf von FirethornTrust, einem Unternehmen, hinter dem zwei amerikanische Milliardärsfamilien stehen: die Van Tuyls, die ihr Vermögen im Autohandel erzielten, und der Stephens-Clan hinter der gleichnamigen Investmentbank.

Sie zweifeln die Prognosen an, dass ein Brexit die Finanzindustrie Großbritanniens ruinieren und die Wirtschaft beeinträchtigen wird. Während das Pfund seit dem Vorabend des Referendums um elf Prozent eingebrochen ist, war die Abschwächung nicht so dramatisch wie der erste Tumult nach der Abstimmung.

Und doch gibt es bedrohliche Anzeichen. Investoren in einem Fonds des Vermögensverwalters Schroders, der einige der teuersten Büros in London besitzt, wollen laut Angaben von Insidern fast ein Fünftel aus dem 1,09-Milliarden-Dollar schweren Portfolio abziehen. Standard & Poor's hat im vergangenen Monat gewarnt, dass die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexits gestiegen ist, was zu einer Rezession führen könnte.

FirethornTrust begrüßt derartige Nervosität. "Der Brexit im gegenwärtigen Status verursacht Unsicherheit", sagte Peter Mather, ...

