BERLIN/BAUTZEN (Dow Jones)--CSU-Chef Horst Seehofer will den Parteivorsitz abgeben, gleichzeitig aber Bundesinnenminister bleiben. "Ich werde das Amt des Parteivorsitzenden der CSU niederlegen, diese Entscheidung steht fest", sagte Seehofer am Montag bei einer Pressekonferenz in Bautzen. "Über den Zeitpunkt gibt es noch einige Gespräche, aber auch der Zeitpunkt der Niederlegung wird im Laufe dieser Woche der Öffentlichkeit mitgeteilt." Er habe dieses "spannende und inhaltsreiche Amt" dann mehr als zehn Jahr ausgeübt und dafür sei er dankbar. "Der Wechsel gehört zum Leben dazu, auch für mich", sagte Seehofer.

"Völlig unberührt davon ist mein Amt als Bundesinnenminister, und das bleibt es auch", sagte Seehofer. Es gebe überhaupt keinen Anlass, sich dazu zu äußern. "Ich bin Bundesinnenminister und werde es auch weiter ausüben", trat Seehofer auf Hörensagen beruhenden Medienberichten entgegen, er wolle neben dem Partei- auch das Ministeramt abgeben.

November 12, 2018 05:57 ET (10:57 GMT)

