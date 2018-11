Der GBP/USD bleibt zu Mitte der europäischen Sitzung stark angeboten und so wurde das neue Tagestief unter 1,2800 gebildet. Das Paar lief mit seiner Intraday Erholung im Bereich der 1,2945/50 in neue Angebote, während die negativen Brexit Schlagzeilen den Bären einen Grund lieferten ihre Positionen die 3. Sitzung in Folge auszubauen. Das britische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...