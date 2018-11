Der federführende Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Bundestags hat einstimmig eine öffentliche Anhörung zu dem geplanten Gesetzespaket beschlossen. Sie ist bereits für den 20. November vorgesehen und soll zwei Stunden dauern.Das Energiesammelgesetz wird weiter durch den parlamentarischen Prozess gejagt. Nach der ersten Lesung am vergangenen Freitag im Bundestag und der Überweisung des Entwurfs an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss dieser noch am selben Tag eine öffentliche Anhörung. Die Entscheidung dazu sei einstimmig gefallen, wie der Bundestag am Montag veröffentlichte. ...

