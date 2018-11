Laut Medienberichten soll die AfD von einer Schweizer Pharmafirma mit Sitz in Zürich vor der Bundestagswahl 2017 eine Spende i. H. v. 130.000 Euro erhalten haben. Der Betrag wurde in mehreren Tranchen überwiesen und nach parteiinterner Absrache im April 2018 zurückgezahlt. Die Parteispende ging laut "ntv" an den AfD-Kreisverband Bodensee. Als Zweck soll angegeben worden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...