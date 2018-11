Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Fraport nach Zahlen von 92 auf 87 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des Flughafenbetreibers habe die Erwartungen im dritten Quartal ganz leicht verfehlt, schrieb Analyst Nicolas Mora in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management habe versucht, das Anlageprofil zu schärfen. Mora will aber erste Erfolge abwarten./ag/gl Datum der Analyse: 12.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-11-12/12:40

ISIN: DE0005773303