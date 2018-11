Freienbach - Der Einsatz von Robotics und Künstlicher Intelligenz (KI) bietet branchenübergreifend in den kommenden Jahren ein enormes Chancenpotential. Davon sind die allermeisten Schweizer Top-Manager überzeugt, wie eine grossangelegte Umfrage der Schweizer Manager-Community C-Level unter Executives der grössten Unternehmen des Landes zeigt.

Die Erwartungen an Robotics und Künstliche Intelligenz sind laut den Ergebnissen der C-Level Studie unter Schweizer Top-Kadern sehr hoch. So misst die grosse Mehrzahl der Befragten dem Thema sehr hohe strategische Bedeutung bei. Sowohl zur Verbesserung interner Prozesse als auch nach aussen zum Endkunden hin in Form neuer Angebots- und Geschäftsmodelle. Drei Viertel der befragten Executives sehen Potentiale für Ertragssteigerungen von bis zu 15 Prozent und mehr in den nächsten Jahren. Was die Kosten betrifft, so könnten diese in naher Zukunft um 15 bis 30 Prozent reduziert werden, sagen 60 Prozent der Führungskräfte.

Fehlende Kompetenzen und Integrierbarkeit alter IT-Systeme als Hindernisse

Auf dem Weg zur erfolgreichen Umsetzung dieses neuen Mega-Trends gilt es dabei vor allem zwei Hürden zu überwinden: Erstens fehlende Fähigkeiten, Ressourcen und Kompetenzen zu gewinnen. Und zweitens die Integrierbarkeit ...

