Auf einer Finanzkonferenz sprach der Vize der Europäischen Zentralbank über Sorgen hinsichtlich der italienischen Budgetpläne und der engen Verknüpfung von Banken und Staaten in Europa.

Der Konflikt um die Budgetpläne der italienischen Regierung treibt die Europäische Zentralbank (EZB) um. In Europa gebe es wieder Sorgen hinsichtlich der Tragfähigkeit der Schulden von Staaten und Privatwirtschaft, sagte EZB-Vizechef Luis de Guindos am Montag auf einer Finanzkonferenz in Frankfurt. "Was die öffentlichen Finanzen angeht ist Italien gegenwärtig der prominenteste Fall."

Er verwies auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...