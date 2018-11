Hannover (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche stehen wieder einige marktrelevante Daten zur Veröffentlichung an, von denen die meisten - wie so oft - aus den USA kommen, so die Analysten der Nord LB. Dazu würden aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten die Verbraucherpreise am Mittwoch, die Einzelhandelsumsätze und der Philadelphia-Index am Donnerstag sowie die Industrieproduktion am Freitag gehören. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...