Der Hersteller von Mikroprozessoren schaut zurück auf sein Ende September abgelaufenes Geschäftsjahr 2018: Während der Umsatz um 8 Prozent auf 7,60 Milliarden Euro wuchs, wurde die Segmentergebnis-Marge von 17,1 auf 17,8 Prozent ausgebaut. Besonders schnell unterwegs waren die Segmente Automotive und Industrial Power Control (Erlöse jeweils + 10 Prozent).



Im Ausblick rechnet das Management für das erste Quartal mit einem saisonal bedingten Umsatzrückgang, setzt aber für das Gesamtjahr + 9 bis + 13 Prozent an. Dazu soll insbesondere das Automotive-Geschäft beitragen, während man mit Halbleitern für Chipkarten weniger umsetzen wird. Die Ergebnismarge könne auf 18 Prozent steigen, heißt es in der Eigenprognose. Optimismus zeigt sich auch beim Dividendenvorschlag (Anhebung von 0,25 auf 0,27 Euro je Aktie).



Das Echo an der Börse ist indes negativ. Die Infineon-Aktie gibt am Morgen mehr als 5 Prozent nach, der Kurs hat die 17,20 Euro unterschritten. Investoren lassen sich anscheinend von der Vorsicht des Vorstandschefs Reinhard Ploss beeindrucken: Auch Infineon sei gegen eine Abkühlung der Konjunktur nicht immun. Man sehe aber, anders als bestimmte Mitbewerber, keinen Anlass zu größerer Sorge. Die ersten frischen Kursziele der Bankanalysten sind oberhalb von 25 Euro angesiedelt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info