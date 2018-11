Die Wall Street dürft sich am Montag mit wenig Bewegung zeigen. Der Future auf den S&P-500 notiert vorbörslich kaum verändert. Wegen des "Veterans Day" bleibt der US-Anleihemarkt geschlossen. Konjunkturseitig stehen keine Veröffentlichungen an.

Unter den Einzelwerten gibt Alibaba vorbörslich leicht um 0,2 Prozent ab. Der chinesische Internetriese hat am "Singles Day" einen neuen Umsatzrekord erzielt. Ungeachtet des sich verlangsamenden Wirtschaftswachstums im Reich der Mitte setzte der E-Commerce-Gigant innerhalb von 24 Stunden 30,8 Milliarden US-Dollar um. Im Vorjahr erreichte Alibaba einen Umsatz von 25,3 Milliarden Dollar an diesem Tag, der mit einer großen Medienshow gefeiert wird.

Microsoft notieren 0,1 Prozent niedriger. Der Technologiekonzern hatte am Wochenende angekündigt, mit Obsidian Entertainment und Inxile Entertainment zwei Videospiel-Studios zu übernehmen. Finanzielle Details zur Transaktion wurden nicht mitgeteilt.

GNC Holdings verschreckte Anleger mit seinen am Freitag nach der Schlussglocke vorgelegten Drittquartalszahlen. Der Hersteller von Produkten aus dem Bereich Gesundheit und Ernährung schrieb Verluste. Die Aktie bricht um über 15 Prozent ein.

Die Drittquartalszahlen des Pharmaunternehmens OPKO Health kamen gut an, die Titel klettern um 10 Prozent. Auch Zahlen des IT-Unternehmens Athenahealth dürften positiv aufgenommen werden. Die Aktie wird zwar am Montag vorbörslich noch nicht gehandelt, profitierte am Freitag im nachbörslichen Geschäft aber mit einem Plus von 9,9 Prozent.

